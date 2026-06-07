Продължават честванията по случай 150-ата годишнина от Априлското въстание. Тази вечер в Априлци са представители на Националната гвардейска част, както и ансамбълът на въоръжените сили. По-късно ще има и заря.

Честванията са двуседмично закъснение поради факта, че градът пострада от наводнения.

Паметта на героите и геройски загиналите ще бъде почетена в присъствието на президента Илияна Йотова.