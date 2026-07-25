Американският режисьор Чарлз „Чък“ Ръсел, създател на едни от най-популярните холивудски филми от 90-те и началото на новия век, е починал на 74-годишна възраст.

Новината беше потвърдена пред Variety от неговия адвокат. Ръсел е издъхнал в сряда в дома си в Сан Диего. Причината за смъртта не се съобщава, въпреки че според TMZ местните власти са били извикани след сигнал за мъж в безсъзнание в дома му.

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Чък Ръсел започва кариерата си в киното с филми на ужасите. В началото работи в продуцентския екип на независими продукции, сред които „Нощ на ужаса“ (1981). По-късно е продуцент и съавтор на сценария на научнофантастичния трилър „Съновидение“ (1984) с Денис Куейд в главната роля.

Пробивът му като режисьор идва с два култови хорър филма - „Кошмар на улица Елм 3: Войните на съня“ (1987), третата част от поредицата за Фреди Крюгер, и римейка на „Петното“ (1988), които печелят признание сред почитателите на жанра.

Истинската световна популярност обаче идва през 1994 г., когато Ръсел режисира хитовата комедия „Маската“ с Джим Кери в главната роля. Филмът се превръща в един от най-големите касови успехи на десетилетието и изстрелва кариерата на канадския актьор към върха.

Следват още успешни продукции, сред които екшънът „Заличителят“ (1996) с Арнолд Шварценегер, трилърът „Благослови детето“ с Ким Бейсингър и „Кралят на скорпионите“ (2002).

Редактор: Цветина Петкова