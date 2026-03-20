Суперзвездата Чък Норис почина, това съобщи изданието TMZ, базирайки се на публикация на семейството на актьора в официалната му страница в Instagram. Актьорът беше на 86-годишна възраст.

В публикацията пише: "С натежали сърца нашето семейство споделя внезапната кончина на нашия любим Чък Норис вчера сутринта. Въпреки че бихме искали да запазим обстоятелствата в тайна, моля, знайте, че той беше заобиколен от семейството си и беше в мир".

"За света той беше майстор на бойните изкуства, актьор и символ на сила. За нас той беше всеотдаен съпруг, любящ баща и дядо, невероятен брат и сърцето на нашето семейство. Той живя живота си с вяра, цел и непоколебима отдаденост на хората, които обичаше. Чрез работата, дисциплината и добротата си той вдъхнови милиони хора по света и остави траен отпечатък върху толкова много животи", пише още в публикацията.

"Въпреки че сърцата ни са разбити, ние сме дълбоко благодарни за живота, който живя, за незабравимите моменти, които имахме щастието да споделим с него. Любовта и подкрепата, които получи от фенове по целия свят, означаваха толкова много за него и нашето семейство е истински благодарно. За него вие не бяхте просто фенове, вие бяхте негови приятели", споделя още семейството на звездата.

Снимка: Getty Images

Близките благодарят за подкрепата, която са получили, след новината, че Норис е бил хоспитализиран и молят за уединение.

"Благодарим ви, че го обичахте заедно с нас", завършва публикацията.

Карлос Рей „Чък“ Норис е от поколението актьори, които въплъщават типичния филмов екшън герой.

Норис е роден в Райън, Оклахома, син на Уилма и Рей Норис. Баща му е бил механик, автобусен шофьор и шофьор на камион. Дядото по бащина линия (емигрант) и бабата по майчина линия са от ирландско потекло. А бабата по бащина линия и дядото по майчина са индианци (чероки).

Норис е кръстен на Карлос Бери – пасторът на баща му. Има двама по-малки братя – Вийланд и Аарон. Когато Норис е на 16 години, родителите му се развеждат. Той се мести в Преъри Вилидж, Канзас, а после в Торънс, Калифорния с майка си и братята си. Норис описва детството си като мрачно. Не е бил атлетичен, а стеснителен и посредствен. Другите деца му се подигравали заради неговия смесен произход, а той си мечтаел да набие мъчителите си.

Норис споменава в автобиографията си, че баща му имал сериозен проблем с алкохола и все е отсъствал, докато е растял. Признава, че е обичал баща си, но не го харесвал. Въпреки всичко казва, че му е било мъчно за него.

По-късно, през 1958 година, влиза във военновъздушните сили на САЩ, като въздушен патрул и е бил изпратен в базата Осан, Южна Корея. Там получава прякора си Чък и започва тренировките си по Танг Су До (Tang Soo Do). В този спорт той получава черен колан. След което създава бойния стил Чунк Кук До (Chun Kuk Do). Накрая създава образователната асоциация United Fighting Arts Federation (Федерация на бойните изкуства) и KickStart (известна преди като „Kick Drugs Out of America“ – Да изритаме наркотиците от Америка) – програма в началните и средни училища, насочена да даде на децата в риск основа в живота чрез бойните изкуства.

Норис е освободен от военна служба през 1962 година. Работи за корпорацията Нортроп (Northrop Corporation) и отваря верига от училища за карате, в които ходи и Чад Маккуин, синът на Стийв Маккуин.

Чък Норис е бил победен в първите си два турнира. Към 1967 година вече се е усъвършенствал достатъчно, за да отбележи победи. В началото на 1968 година Норис претърпява десетата си и най-тежка загуба в кариерата си. На 24 ноември 1968 година печели титлата в Професионалния карате шампионат за средна категория, която успява да задържи шест поредни години. През 1969 година печели тройната карате корона за най-много победи през годината и Боец на годината от списание „Черен пояс“.

Също през 1969 година прави своя дебют във филма на Дийн Мартин „Разрушителният екипаж" (The Wrecking Crew) - 1969 година.

През 1970 година по-малкият му брат Вийланд е убит във Виетнам. Норис по-късно посвещава филма „Изчезнал по време на акция“ в памет на брат си. По време на демонстрация на бойни изкуства в Лонг Бийч, Калифорния, Норис среща бъдещия известен актьор с бойни изкуства Брус Лий. През 1972 година той участва във филмът „Пътят на дракона“ (озаглавен „Завръщането на дракона“ в САЩ), който се определя като началото на изгряването му като звезда. В Азия Норис все още е известен основно с тази си роля. През 1974 година Мак Куийн го подкрепя да започне актьорски уроци в MGM. Чък Норис се оттегля с карате рекорд 183-10-2.

Първата „звездна“ роля на Норис е през 1977 година, в „Брейкър! Брейкър!“ и последвалите филми „Октагон“ (1980), „Око за око“ (1981), и „Самотният Вълк Маккуейд“, които доказват неговия потенциал за генериране на приходи.

През 1984 година участва в „Изчезнал по време на акция“ – първият от серия филми за спасяване на пленник по време на войната във Виетнам. Обратно на слуховете, Норис публично заявява че никога не му е било предлагано да играе като част от учителите от Кобра Кай Доджо във филма „Карате Кид“.

През следващите четири години Норис става най-ярките екшънзвезди с участия в осем филма, включително „Код на мълчанието“, „Делта Форс“ и „Файъруокър“. Много от споменатите филми са продуцирани от брат му Аарон, както и няколко от епизодите на "Уокър, тексаският рейнджър". През 1986 година се включва в продуцирането на анимационния филм на Руби Спиърс – „Карате командоси“.

Очаквайте подробности!

Редактор: Цветина Петрова