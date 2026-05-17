На 17 май нощта сякаш не принадлежеше само на сцената на Евровизия - тя се превърна в празник за цялата българска музикална общност. В мига, в който DARA бе обявена за победител, социалните мрежи избухнаха в аплодисменти, емоции и гордост. Колеги артисти, продуценти и любими лица от шоубизнеса не просто я поздравиха - те сякаш споделиха триумфа ѝ като свой собствен. Думите им бяха изпълнени с възхищение, признание и онази особена топлина, която се ражда, когато успехът на един се превърне в вдъхновение за всички. България не просто имаше победител - тя имаше момент, който ще остане в сърцата.

Лили Иванова поздрави българската изпълнителка DARA след победата ѝ в тазгодишното издание на песенния конкурс „Евровизия“.

„Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA“, написа Лили Иванова в профила си във Фейсбук.

„Скъпа DARA, от сърце ти пожелавам още много, много успехи! С цялото си уважение, Лили Иванова", добави именитата ни изпълнителка.

България спечели тазгодишното издание на „Евровизия“, а DARA се представи с песента Bangaranga и събра общо 516 точки, като получи най-висока подкрепа както от международното жури, така и от зрителския вот. Страната ни спечели за пръв път на финала на песенния конкурс. Това се случи навръх 70-ото юбилейно издание на състезанието.

Йорданка Христова също поздрави DARA за историческото постижение.

"12 или 1+2=3 за щастие! DARA 👏🏻🎤🤞🏻 Светът е БАНГАРАНГА! ДАРА❤️❤️❤️", написа тя.

Васил Найденов публикува снимка на DARA със статуетката и я поздрави с "браво".

Реакцията на Мария Бакалова дойде със стори в Instagram. Тя написа, че много се гордее с DARA.

Писателят Георги Господинов написа: "БлагоДара".

Малко по-късно Господинов направи паралел със своята собствена награда „Букър“, спечелена заедно с Анджела Родел, и припомни как тогава първите негативни реакции са се появили едва след дни, след като първо е доминирала радостта. В този контекст той изрази надежда, че сега този период на единство и възторг ще продължи по-дълго.

„България има своя момент! Когато с Анджела Родел спечелихме Международен Букър, еуфорията беше такава, че първият хейт се чу едва два дни по-късно. Дано сега помълчат по-дълго. Но това вече няма значение. DARA издържа, излезе и победи с такава тяга, че ще се помни дълго. Някой от чуждите журналисти беше казал тогава, през 2023 г., че когато идва вълната, вдига всички кораби! Успехът е за DARA, радостта за нас. А името на страната е в заглавията на големите медии и то с добро. Да се радваме на таланта е особен талант. Да опитаме“, призова Господинов.

Актьорът Димитър Маринов сподели: "БАНГАРАНГА идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красив вид безредие. Тя притежава тази сурова, фонетична сила, която не се поддава на превод – усещаш я, преди да я разбереш. Като бунт – но щастлив. DARA! "Критикуват те само онези, които правят по-малко от теб. "На добър час, Българко!"

Сред българските музиканти и артисти, които реагираха с много емоция на победата бяха Деси Слава, Глория, Антоанета Добрева - Нети, Александър Сано.

"Честита награда, България и честита "Бангаранга", България! Без думи съм, това е огромен фурор! Това сподели певицата Елизабет в ефира на "Събуди се" след победата на DARA на конкурса "Евровизия".

„DARA показа какво може да постигне българина, ако се абстрахира от хейта. Откакто е на сцена, за мен DARA се е подготвяла за този момент. След като я забелязах, винаги съм се чудел защо не я изпращаме на Евровизия. Сега разбрах защо - трябва да се изчака правилния момент. Така се печели награда – с индивидуалност. Към всички проваляйте се, защото без това няма как да успеете. DARA спечели с индивидуалност, защото е страхотна дива“, сподели радостта от триумфа на изпълнителката Юлиан Костов.

Тони Димитрова определи DARA като много талантлива. "Има много страст в нейното изпълнение. Песента се хареса. Всичко е комплексно – представянето ѝ беше брилянтно. И двете вечери беше страхотна. Това е гордост. Вече ни има на музикалната карта благодарение на DARA", каза още Димитрова.

Мария Илиева подкрепяше Дара с цялото си семейство през цялото време. В ефира на "Събуди се", след победата на българската песен "Бангаранга" тя сподели, че са прекарали нощта пред телевизора, за да видят триумфа на Дара.

"Цялото семейство още от самото начало бяхме сигурни, че Дара ще спечели това състезание. Усещахме го. Защото песента е много специфична и подходяща точно за този формат. От друга страна, Дара е много автентична. Тя има много искрена, много силна и ярка енергия. Бидейки най-истинската и най-естествената версия на себе си, тази автентичност всъщност говори много на публиката и все по-въздействащо присъства в почерка на всеки артист", сподели още Мария Илиева.

Бившите участници в "Евровизия"

Красимир Аврамов представя България на Евровизия 2009 с песента „Illusion“. А сега поздрави DARA и нарече победата ѝ "културен трус".

„Победата на Дара и България с „Бангаранга“ на Евровизия не е просто поредният триумф на една добра песен. Това е културен трус. Това е моментът, в който новото поколение заяви себе си по най-шумния, дързък и категоричен начин. Тази песен не е създадена, за да се хареса на всички. Тя е създадена, за да събужда. Тя е гласът на новото поколение бунтари - тези, които отказват да живеят в рамки, които не се страхуват от хаоса и които превръщат своя гняв и своята енергия в изкуство. „Бангаранга“ на Дара е химн на непримиримите. Тя носи в себе си ритъма на промяната – див, неконтролируем и свободен. Тя ни напомня, че бунтът днес не е просто отричане на старото, а смелостта да изкрещиш своята собствена истина, независимо колко силно трябва да свири музиката, за да те чуят. Тази победа на България доказва едно: времето на загладените, сигурни и предвидими формули изтече. Бъдещето принадлежи на смелите. А Дара и „Бангаранга“ са просто началото“, написа Човекът-глас.

Поли Генова изрази гордостта си от българския триумф и приветства "Евровизия", която догодина ще се проведе в София.

Тя представя България два пъти: 2011 г. с песента „На инат“ и през 2016 г. с песента „If Love Was a Crime“, като достига 4-то място във финала.

Кристиан Костов, който представя България на "Евровизия" 2017 г. с песента „Beautiful Mess“ и се класира на 2-ро място във финала, също отправи вълнуващ поздрав към колежката и своя приятелка.

„Снощи моята скъпа DARA направи цялата ни страна горда и съм толкова щастлив, че точно ти подари на България този красив фестивал на любовта и музиката! Винаги съм вярвал в теб и наистина не мога да бъда по-щастлив за някой друг - нашата обща мечта най-накрая е У ДОМА!БЛАГОДАРЯ ТИ! Безупречно изпълнение при всяко излизане на сцената — на репетиции, шоута, няма значение дали в залата има 100 души или 100 милиона! И това е изцяло ти! Сега празнуваме“, написа той на английски език в Instagram.

Софи Маринова, която през 2012 г. спечели българската национална селекция с песента „Love Unlimited“ и е избрана да представя България на конкурса в Баку, но в крайна сметка не участва на него, написа, че днес цяла Европа говори за България. DARA не просто спечели - тя показа как изглеждат талантът, трудът и българският дух на голямата сцена. С глас, присъствие и огромно сърце тя накара всички да почувстват силата на българския талант. Гордост за България! Гордост за всички нас!", сподели изпълнителката.

