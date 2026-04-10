За трета поредна година Виена се превръща в сцена на българската култура чрез инициативата „Гала на българската култура и музика“, организирана от пианистката и културен мениджър Донка Ангъчева. Събитието утвърждава своята роля като значим културен мост между България и Австрия, събирайки изявени артисти и международна публика.

Освен с високо художествено ниво, галата се отличава и със своята благотворителна мисия, насочена към подкрепа на млади таланти и културни институции. Концертът се провежда под патронажа на българския посланик в Австрия Десислава Найденова - Господинова.

"За първи път ще ни гостува цял симфоничен оркестър. Ще имаме възможността да се насладим на уникален културен мост. Безкрайно съм щастлива, че има голям интерес", заяви посланикът.

