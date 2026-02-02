На 25 и 27 август в духовното сърце на българската столица ще се проведе станалата вече емблематична и традиционна „Гала в София” – този път в най-мащабния и най-емоционалния си фестивален формат досега. На грандиозната сцена на площад „Св. Александър Невски” редом до българската оперна прима, продуцент и издател Соня Йончева ще застанат тенор №1 на нашето време Йонас Кауфман и световната сензация в класическата и популярна музика – виолончелистът Степан Хаузер. И двамата са мегазвезди в своите сфери – появата им на тази най-престижна родна сцена е в унисон с мисията на Соня Йончева да превърне България в атрактивна дестинация за изява на най-големите класически артисти на XXI век, от една страна, а от друга – за българската култура да се говори все по-често и с все по-голямо достойнство по света.

В първата фестивална вечер почитателите на операта ще могат да се насладят на най-величествения и популярен оперен трилър на всички времена – „Тоска” от Джакомо Пучини. Ролята на римската дива е коронна за Соня Йончева и с нея тя е покорила всички най-престижни световни сцени: от дебюта си в образа на сцената на Метрополитън опера в Ню Йорк през 2018 г., през Арена ди Верона, Виенската държавна опера, Кралската опера в Лондон, Римската опера, Държавната опера в Берлин, Баден-Баден, Гщаад, та чак до Япония и на много други сцени в продукции, излъчвани по телевизионните екрани и киносалоните в целия свят. За критиката Соня Йончева е еталонът за Тоска на XXI век, а Йонас Кауфман е най-страстният, техничен и въздействащ Каварадоси, посрещан винаги с нестихващи аплаузи и неописуем възторг от публиката в ролята му на художника-революционер. Двамата изпълниха „Тоска” с голям успех на сцената на Цюрихската опера през есента на миналата година, партнирали са си също в „Андре Шение” на сцената на Ла Скала, в концерт за 100-годишнината на оперния фестивал на Арена ди Верона, а Соня Йончева участва и в албум на германския тенор с любовни арии и дуети.

„След като съм представяла „Тоска” в целия свят, реших да поставя кулминацията на това своеобразно околосветско пътешествие в образа на темпераментната и религиозна примадона, отдала живота си на изкуството и любовта, именно пред своята българска публика и то пред най-големия ни храм-паметник”, подчерта Соня Йончева.

„Тоска” е първата опера на ХХ век (със световна премиера през 1900 г.) и темите за властта, корупцията, страстта, революцията, престъплението и изкуплението звучат особено актуално и днес – а съпреживяването на операта на Пучини е покана към всички за осмисляне на света, който ни заобикаля именно чрез катарзисната сила на изкуството и любовта. В ролята на емблематичния злодей барон Скарпия българската публика ще има уникалния шанс да види една от най-актуалните звезди на международната сцена – руския баритон Игор Головатенко, с когото Соня Йончева си партнира през 2025 г. на сцената на МЕТ в Ню Йорк в оперите „Дама Пика” и „Андре Шение”. Той е считан от критиката за абсолютно откритие и феномен сред баритоните.

Що се отнася до Хаузер, хърватският виолончелист е определян като глобален бунтар в света на класическата музика. Благодарение на визионерския си подход към епохата на романтизма, любовната, популярната и филмовата музика, както и песенното наследство на народите от целия свят, той обединява хората в магията на своите мегаспектакли. Творческата среща на Соня Йончева и Хаузер е безпрецедентна и ще представи пред българската публика най-доброто от стиловете и на двамата артисти, обединени в мотото на вечерта „Синя нощ”.

„Синя кръв, синьо небе, синьо море, синева от мелодии, кросоувър аранжименти и ремикси на класически композиции и съвременни „евъргрийни” – тази комбинация ще докаже на всички, че музиката е машина на времето, най-универсалният език, който е призван да изгради мост между хората в тези тревожни времена, в които живеем”, подчерта още Йончева.

Хаузер е известен с яркото си сценично присъствие, силна харизма, виртуозно владеене на виолончелото, умението да разказва емоционални истории чрез музиката си и да създава завладяващи мултимедийни и мултижанрови спектакли за милионите си почитатели по света. Той изнася концерти на най-изумителните места на планетата и е абсолютен любимец на мегазвезди и лоялни фенове от цялото земно кълбо. Концертът му със Соня Йончева в София ще се състои малко след 40-ия му рожден ден и обещава да се превърне в празник не само за столицата, но за целия регион.

Във фестивала „Гала в София” 2026 ще участват хорът, оркестърът и балетът на Софийската опера. Съставите на най-големия, най-авторитетен и най-дългосъществуващ национален културен институт за класическа музика и опера са най-достойният партньор за подобни мащабни и престижни спектакли. Диригент на „Тоска” със Соня Йончева и Йонас Кауфман ще бъде проф. Григор Паликаров – един от най-уважаваните и успешни български музикални лидери и педагози в родината и в чужбина. А диригент на „Синя нощ” със Соня Йончева и Хаузер ще бъде маестро Леонардо Сини – младата и атрактивна сензация на италианската школа, особено във веризма.

Специална изненада е, че на 26 август (между двете основни фестивални вечери) ще се проведе и тематично събитие – опера и класическа музика от деца за деца, което е в духа на ангажимента на Соня Йончева за грижа към бъдещите поколения и развитието им чрез досега до изкуство и култура. Повече подробности ще бъдат споделени на следващ етап.

Организатор на „Гала в София” 2026 е продуцентската компания на Соня Йончева SY11 Events, която стои и зад „Гала в София” 2021 и 2025, както и още множество културни проекти в страната и чужбина. През 2026 г. „Гала в София” празнува 5 години от първото си издание и ще се завърне в най-впечатляващия си формат досега, очакващ 20 000 души в двете фестивални вечери на площада.

Събитието се осъществява с подкрепата на Столична община и на Българската патриаршия.

Ексклузивен телевизионен партньор на фестивала е Нова Броудкастинг Груп. Медийни партньори са Българска телеграфна агенция (БТА), списание „Български Артист” и др.

