Камери, звезди и червен килим – фестивалът в Кан е символ на блясък, но и на напрежение, конкуренция и битка за перфектния кадър. Това разказа фотографът Матю Барон, който вече 30 години снима холивудски знаменитости.

От 2005 г. той работи на фестивала в Кан, където достъпът до най-добрите позиции на червения килим се печели трудно. Започва от втория ред, но с времето успява да се утвърди сред фотографите на първите позиции. „Всички искат да снимат роклите. За мен най-важен е зрителният контакт – погледите през рамо и очи, които срещат обектива“, споделя Барон.

Той описва работата си като динамична и понякога хаотична, в която се изисква постоянна концентрация и бърза реакция. „Мога да държа камерата с една ръка и да привличам вниманието им с другата. Понякога се получава, друг път не – крещя имената им, а те просто не поглеждат“, разказа той.

Барон подчерта, че движенията на червения килим са строго организирани и режисирани до последния момент. „Фестивалът е като добре дирижиран оркестър – всичко е планирано по минути, за да няма забавяне“, казва фотографът.

За него най-ценни са моментите, когато звездите спират специално за индивидуален кадър, макар това да не се случва винаги. Той се разграничава от определението „папарак“, с което често биват свързвани фотографите на събития от този тип. „Наранява ме, когато всички ни наричат папараци. Аз съм тук, за да снимам талантливи хора, които представят своята работа“, подчерта Барон.

Като свободен фотограф доходите му зависят от интереса на медиите и наличието на големи звезди. Въпреки това той казва, че удовлетворението от работата е най-важно. „Снимам от 30 години и още се радвам да виждам името си под добра снимка. Това е моето призвание“, сподели той.

Зад блясъка на червения килим обаче стоят дълги и тежки дни под слънцето и непрестанна работа. „След толкова дни става трудно, но всичко си струва заради онзи перфектен кадър“, казва Матю Барон. За него именно този момент – когато снимката улови не само звездата, но и атмосферата на Кан – остава най-важната награда.

Редактор: Дарина Методиева