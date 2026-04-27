Известната поп звезда Дуа Липа и британският актьор Калъм Търнър са избрали сицилианската столица Палермо за мястото на сватбата си, а италианската преса е в еуфория от „Сватбата на годината“.

30-годишната изпълнителка и един от фаворитите за ролята на Джеймс Бонд обявиха годежа си миналата година, а слуховете сочат, че сватбата им в Палермо може да се състои през юни.

По-рано имаше спекулации за мястото и времето на церемонията. Вестник "Giornale di Sicilia" твърдеше, че тържеството е насрочено за септември, празненствата се очаква да продължат три дни и да включват гала вечери, разходки с лодка, както и цял етаж от петзвездния хотел "Villa Igiea". От друга страна, британският таблоид „Сън“ спекулира, че сред гостите може да има известни личности като Елтън Джон, Оливия Дийн и Charli XCX.

Спекулациите около сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър напомнят за миналогодишната грандиозна сватба в Италия между шефа на Amazon Джеф Безос и Лорен Санчес. Сватбата им се състоя във Венеция през юни миналата година – събитие, което доминираше в новините.

Продължават слуховете за юнската сватба, но официално потвърждение няма. Въпреки това град Палермо изглежда логичен избор за двойката, тъй като и двамата бяха забелязани там миналото лято, а Дуа Липа публикува серия от снимки в Instagram.

