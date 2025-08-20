Дуа Липа е „по-щастлива от всякога“, откакто се сгоди за Калъм Търнър, и признава, че се влюбва все повече и повече в него. Певицата започна връзка с актьора от „Masters of the Air“ през януари 2024 г. Дуа обяви годежа им през юли 2025 г.

29-годишната звезда сподели щастието си с 35-годишния Калъм пред журналисти, след като години наред пазеше в тайна емоциите си.

„Radical Optimism Tour“: Дуа Липа тръгна на турне в Европа

„Обичам любовта. Тя е нещо прекрасно. Наистина вдъхновяващо. Осъзнаваш, че се влюбваш толкова силно по най-добрия възможен начин. Тази уязвимост е толкова плашеща, но се чувствам късметлийка, че мога да я изпитам. Прекарах много време, пазейки и защитавайки сърцето си, затова сега се освобождавам от това чувство и просто си казвам: „Добре, ако трябва да ме наранят, тогава това ще се случи“. Трябва просто да позволя на любовта да влезе в живота ми“, заяви певицата.

Дуа беше попитана как се чувства, когато говори толкова открито за връзката си, на което тя отговори: „По-щастлива съм от всякога, така че ми се струва, че правя лоша услуга, като не говоря за това. Когато си публична личност, всичко, което е много лично, е много уязвимо. Не е, че не искам да го споделям“.

В друго интервю Липа говори за това, че вярва, че това, за което пише в песните си, се сбъдва, и затова се старае да разпространява положителна енергия в музиката си.

„Имам твърдото убеждение, че всичко, което пиша, се сбъдва. Затова винаги съм много, много предпазлива с нещата, които пиша. Не се опитвам да вкарам някаква луда енергия в света. Опитвам се просто да се забавлявам и да споделям преживяванията си“, каза тя.

Над 300 артисти с призив за спиране на оръжията за Израел и край на войната в Газа

Разказвайки как се чувства, когато пее на живо, Дуа добави: „Има момент, когато излизам сред публиката и тази част от мен не е същата, както когато просто пея, изпълнявам и танцувам. Когато пея песните, се чувствам наистина силна. Стаите стават по-големи. Искам да направя големите пространства да изглеждат малки“.

Редактор: Дарина Методиева