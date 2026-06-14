Вече извадихме летния гардероб - панталоните и ръкавите вече са къси, на краката сме обули сандали и така слънчевите лъчи имат много по-пряк контакт с откритите части от кожата ни. Нужно ли е в градска среда да ползваме кремове със защитен фактор и какъв да изберем? Отговорите на тези и още въпроси дава хирург-онкологът доц. Ива Гаврилова в предаването "Пулс" по NOVA NEWS.

"Трябва да сме по-предпазливи. Слънчевите лъчи водят до потъмняване на кожата. Това е този бронзов тен, който много хора харесват. Съгласна съм, че кожата изглежда по-приятна, когато е със съответния тен, но за да започне да тъмнее, това означава, че в нея настъпват процеси. Тези процеси са свързани с отлагане на повече меланин", обясни доц. Гавраилова.

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"Независимо от възрастта, всеки може да се дисциплинира и да започне да използва слънцезащита. Важно е съставът на продукта да е проверен, затова препоръчвам да се закупуват от аптеката. Цената не кореспондира с качеството. Трябва да избираме отделен продукт за лице и тяло, както и отделни продукти за градска и морска среда", уточни тя.

Тя препоръча на дамите да слагат първо крем върху лицето си, след това слънцезащита и на финала - грим.

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