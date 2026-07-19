В Бургас е реализирана значимата идея за оборудване с дефибрилатори на обекти от обществено значение. Първият автоматичен дефибрилатор в морския град е монтиран на открито още преди 3 години, а днес животоспасяващите устройства са вече 12. Един от тях е монтиран дори на остров Света Анастасия, единственият остров у нас превърнат в туристическа забележителност, който се посещава от хиляди туристи.

Идеята се ражда преди няколко години и принадлежи на студента по медицина Ангел Ангелов. „В цяла Западна Европа, особено в немскоговорящите страни, такива автоматични дефибрилатори се срещат почти на всяка улица и са достъпни за всеки човек”, разказва той. Той скоро ще бъде лекар по ортопедия и травматология и е категоричен, че иска да остане в България. „Първия дефибрилатор поръчахме от Германия. Той работи на български език и го поставихме на автогара „Юг”. Оттам започна всичко”, сподели той.

Инициативата бързо получава подкрепата на Община Бургас и на специалистите от УМБАЛ Бургас. Заедно те определят местата, където подобни устройства биха били най-полезни. „Предложихме локации като остров Света Анастасия, Ченгене скеле, Морска гара, летния театър и централната автобусна спирка. Това са места с голям поток от хора или такива, до които медицински екип достига по-трудно. Радвам се, че една наша идея прерасна в общинска политика и днес все повече обществени сгради и спортни обекти се оборудват с дефибрилатори”, каза д-р Светослав Тодоров от УМБАЛ Бургас.

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Целта е при внезапен сърдечен арест да бъде оказана помощ още в първите минути преди пристигането на екип на Спешна помощ. Сред най-важните локации е остров Света Анастасия, до който достъпът е възможен единствено по море. „Трябва да сме готови за всяка извънредна ситуация. Най-важното е сигурността на туристите, а през летния сезон островът се посещава от хиляди хора”, каза началникът на отдел „Туризъм” към Община Бургас Радовеста Стюарт.

Освен поставянето на устройствата, инициативата включва и обучения за работа с автоматичните дефибрилатори, така че повече хора да могат да окажат навременна помощ при спешен случай.

Кореспондент: Елена Танева

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Редактор: Ивайла Маринова