Седмица остава до плувния маратон в Поморие, който традиционно се провежда на 15 август. Мащабното събитие се очаква да бъде празник за морския град и да привлече не само професионални плувци, а и деца и хора на всякакви възрасти.

Поморие е в трескаво очакване на шестия по ред плувен маратон, който ще се проведе в акваторията на Южния плаж. Мястото често е предпочитано от рекордьора по плуване в открити води Цанко Цанков.

„Аз съм много щастлив за това, че за поредна година и Поморие се включва на картата на плуването в открити води с едно уникално събитие, което има две дистанции - 1000 и 2000 метра. По цялото ни Черноморие вече всички значими и големи градове провеждат своите плувни маратони, което ги превръща в един уникален спортен празник”, казва многократният шампион.

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Идеята идва спонтанно още през 2021 година, когато плувците са 50 души. Миналата година участниците бяха 150 човека, сред които не само професионални плувци, а деца, гости на града и хора на различни възрасти.

„Чрез спорта обединяваме хората, плувните спортове са традиционни за нас по морето. Хубаво е, че през годините надграждахме това събитие и увличахме все повече хора”, каза кметът на Община Поморие Иван Алексиев.

Плувният маратон носи името „На вълната на Поморие“, като тази година в близост до крайбрежието често са забелязвани групи делфини. За Цанко Цанков плуването в компанията на интелигентния морски бозайник вече не е изненада.

„И минават с много голяма скорост, много по-висока от моята скорост на плуване. Обикновено те минават под плувеца, отстрани, могат да минат отпред, тъй като се движат с голяма скорост, а имаме и такива записани на кадри, които обикновено плуват от двете страни и по този начин те си играят”, споделя рекордьорът по плуване в открити води.

Очаква се в организацията на маратона и тази година да участват както местната община, така и морска администрация, гранична полиция и Български червен кръст.

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„Включваме три катера, пет лодки, специални екипи водолази, спасители. И тъй като имаме специален участник в този маратон - една жена, която е емблемата на плуването по цялото ни Черноморие, за нея осигуряваме персонална лодка, за да може наистина да преплува това разстояние и да финишира”, посочи кмета на морския град.

Специалният участник и тази година е 66-годишната Албена Пенева от Поморие, която след тежък инсулт ходи трудно, но плува във всеки морски маратон през последното десетилетие. Очаква се температурата на морската вода да бъде около 26-27 градуса, като старта на маратона е на знаковия 15 август. Записването за мащабната проява е безплатно, а за най-добрите плувци са осигурени предметни и парични награди.

„Това е много хубава дата, светъл християнски празник и наградите, които сме подготвили, са икони на божията майка, осветени в нашия манастир „Свети Георги““, каза Иван Алексиев.

А два дни по-късно за рекордьора Цанко Цанков предстои шестият от седемте най-трудни плувни маратони в света - 33-километровата дестинация в пролива Ла Манш.

Репортер: Елена Танева

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Редактор: Ивета Костадинова