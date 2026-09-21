Каква е оценката за външната политика през първите месеци от управлението на кабинета „Радев”? Темата коментира бившият министър на външните работи Надежда Нейнски в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Нейнски след приемането на еврото България разполага с още повече инструменти за защита на националните си интереси. „Винаги в екипите, в които съм участвала, стремежът е бил България да бъде силен, уважаван и достоен член на Европейския съюз. С приемането ни в еврозоната България изпълни целия цикъл от инструментариум, с който може да си служи за защита на българските национални интереси”, посочи тя.

Бившият външен министър отправи критики към риториката за „колективния Запад”. „Риториката за "колективния Запад" е на Путин и неговото обкръжение. Това е риториката на търсенето на врага”, каза Нейнски.

По думите ѝ България рискува да допринася за разделението в ЕС, вместо да използва пълноценно предимствата от членството си. „ЕС в момента, в който се стреми към нова геополитическа роля, повече от всякога има нужда от своето единство. Единният ЕС като БВП е вторият след САЩ. Единственият начин Европа да не бъде конкурентна е, когато тя говори с различни гласове, когато тя е разделена”, коментира тя.

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Бившият външен министър заяви, че действията на България в момента пораждат въпроси за това чии интереси обслужва страната. „За съжаление имаме всички основания да считаме, че България в момента обслужва интереси очевидно на Русия, Китай и САЩ, които не се интересуват от единна Европа. Това е изключително притеснително”, смята Нейнски.

Тя подчерта, че членството в ЕС не е единствено въпрос на икономически ползи и политически решения. „Тук всъщност е „заровено кучето”. Голяма част смятат, че могат да се възползват от предимствата на ЕС и същевременно да бъдат антиевропейци и да се опитват да вземат от неговата сила”, добави бившият външен министър.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова