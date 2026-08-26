Бившият министър на външните работи Надежда Нейнски получи едно от най-високите държавни отличия на Украйна - орден „Княгиня Олга“ III степен. Наградата ѝ е присъдена от президента Володимир Зеленски с указ, подписан на 21 август 2026 г.

Отличието е признание за приноса на Нейнски към развитието на отношенията с Украйна и за подкрепата ѝ за суверенитета и териториалната цялост на страната. Сред посочените основания са още усилията за съхраняване на историческата памет на украинския народ, благотворителната дейност и популяризирането на Украйна по света.

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Нейнски е сред чуждестранните политици, дипломати и общественици, отличени от Киев за последователната им подкрепа за страната.

Орденът „Княгиня Олга“ е украинско държавно отличие, което се присъжда за значими заслуги в обществения, политическия и международния живот.

Редактор: Цветина Петкова