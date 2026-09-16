Минути преди Урсула фон дер Лайен да произнесе ключовата си реч пред Европейския парламент, фокусът е върху основните предизвикателства пред Европейския съюз. Миграцията, сигурността, европейската отбрана, отношенията с Китай и икономическите перспективи се очаква да бъдат сред темите в посланието на председателя на Европейската комисия.

В студиото на "Твоят ден" Георги Харизанов, Валерий Тодоров и проф. Анна Кръстева коментираха какви са очакванията за речта и пред какви изпитания е изправена Европа

Според проф. Анна Кръстева посещението на канадския премиер в Европа е важен знак за позицията на ЕС като предвидим международен партньор.

Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на ЕС

„Има един голям международен подарък за Урсула - посещението на Канадския премиер, който заявява едно категорична готовност. Това показва, че Европа с едно свое качество стои стабилно като предвидим партньор“, коментира Кръстева.

Георги Харизанов определи политиката на ЕС по отношение на нелегалната миграция като процес, който се развива постепенно. „Политиката по отношение на нелегалната миграция е в ход, но е плавен процес, защото такава е политиката на ЕС“, заяви Харизанов.

По думите му европейският модел се характеризира с по-постепенно вземане на решения в сравнение с политическите промени в САЩ. „Ние с голяма степен на сигурност можем да кажем какво ще се случи в следващите години в Европа, тъй като тук не са налични бързи и резки движения като в САЩ“, каза още той.

Харизанов посочи, че европейските политики не са идеални, но според него Европа запазва значимото си място в исторически план. „Има много политики, които не са идеални, но Европа остава като най-успешната цивилизация в историята“, коментира той.

Валерий Тодоров постави акцент върху политическите процеси в Германия и отражението им върху европейските институции. „Важно е как ще се развива диалогът в ЕП, тъй като ситуацията в Германия може да оформи опозиционно звено срещу политиката на Урсула фон дер Лайен“, заяви Тодоров.

Сред темите в разговора беше и икономическото съперничество с Китай. Георги Харизанов посочи като проблем за европейския пазар вноса на евтини имитиращи продукти. „По отношение на Китай има сериозни опасения, тъй като безпрепятственият внос на евтини имитиращи продукти е голям проблем за Европа“, каза Харизанов.

Като пример той посочи германската автомобилна индустрия, която според него е изправена пред предизвикателства, свързани както с китайския внос, така и с енергийните ресурси. „Немската автомобилна индустрия например има проблеми с вноса на колите от Китай, но и същевременно с енергийните ресурси“, допълни той.

Валерий Тодоров акцентира и върху предстоящите структурни промени в сферата на европейската отбрана. Според него те могат да доведат до политически търкания. „Трябва да отбележим, че Урсула ще отбележи структурни промени за европейската отбрана. Неизбежно това ще създаде известни търкания“, заяви Тодоров.

Според проф. Анна Кръстева евентуалното разширяване на Европейския съюз трябва да бъде съобразено със способността на институциите да функционират ефективно. „Ако ЕС се разширява, това не трябва да бъде за сметка на ефективността на неговото действие“, заяви Анна Кръстева.

Георги Харизанов постави акцент върху ролята на Европа в международните отношения и необходимостта ЕС да не остава встрани от глобалните процеси. „Европа не трябва да остава като страничен играч. Различно е обаче функционирането на САЩ и ЕС. Колкото повече се засилва конкуренцията, заплахите и конфликтите, толкова по-открито се прокламира идеята за даване на повече централна власт на ЕС“, коментира Харизанов.

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Редактор: Георги Иванов