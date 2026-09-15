Украйна е готова да прекрати ударите срещу Русия, ако получи гаранции, че Москва ще се въздържа от атаки срещу украински енергийни обекти, инфраструктура и маршрути за доставки на храни, заяви президентът Володимир Зеленски.

Той направи изявлението, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че двете страни са се съгласили да не нанасят удари по енергийни обекти.

Тръмп съобщи, че Украйна и Русия са се разбрали да не удрят енергийни обекти

Според Зеленски обаче Русия не е готова да спазва подобно споразумение. В неделя Тръмп го призова да спре атаките срещу руската инфраструктура за дизелово гориво, като заяви, че тези удари водят до недостиг.

„Има сериозно предложение от страна на Съединените щати за взаимно прекратяване на ударите срещу критичната инфраструктура. И ако това може да се превърне в първата стъпка към деескалация - стъпка към прекратяване на руските удари срещу нашата критична инфраструктура и нашите ответни удари в отговор - тогава Украйна е готова да я подкрепи. Виждаме, че руснаците усещат натиска от нашите прецизни удари срещу руската военна икономика. И досега никой не е забелязал истинска готовност от страна на Русия да сложи край на войната. Но ако нашите американски партньори успеят да гарантират истинската готовност на Русия да прекрати тази война, Украйна ще предприеме свои собствени стъпки за деескалация“, заяви президентът на Украйна.

Редактор: Цветина Петкова