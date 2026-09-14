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Системите и средствата на клиентите не са засегнати
Revolut са потвърдили, че чувствителна информация за техни клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция.
„След като установихме случая, незабавно блокирахме адреса и уведомихме съответната държавна институция, както и правоприлагащите органи, органите за защита на личните данни и финансовите регулатори“, казва говорител на компанията, цитиран от "Ройтерс".
В изявлението се казва още, че системите на Revolut и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, които са засегнати от пробива в сигурността.
Нова измамна схема: Потребители получават фалшиви обаждания от името на Revolut
Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност на клиенти. Засега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, ПИН кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или "превземане" на акаунти.
Блокчейн анализатори коментират, че инцидентът е ограничен по мащаб. Вероятно е засягал само клиенти с по-големи активи.Редактор: Цветина Петрова
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