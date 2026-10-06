Пожар горя в крайграничната община Болярово. Огънят обхвана голяма територия между селата Воден и Странджа. Обявено е частично бедствено положение.

Огънят вече е потушен, каза за БТА областният управител Георги Чалъков. На място през нощта остават дежурни екипи. Няма опасност за населените места в района.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Огънят обхвана голяма територия, а силният на моменти вятър, усложняваше ситуацията. Засегнатите площи са около 2000 декара, каза още Чалъков. По думите му това са основно сухи треви, храсти и малки участъци с широколистни дървета, основно в деретата.

Продължава борбата с огъня край Горно Луково

Предполага се, че пожарът е тръгнал от селскостопанска машина. Кметът на община Болярово Христо Христов каза, че огънят вероятно е тръгнал от почистване на пасища и настоя за по-голям контрол от страна на Министерството на земеделието.

Снимка: Георги Манев, NOVA

В потушаването на огъня участваха екипи на противопожарните служби от Ямбол и Бургас, както и граничари, горски служители и доброволци. Военен хеликоптер „Кугър“ също се включи в гасенето.

