Снимка: Община Болярово, БТА
В гасенето се включи и военен хеликоптер „Кугър“
Пожар горя в крайграничната община Болярово. Огънят обхвана голяма територия между селата Воден и Странджа. Обявено е частично бедствено положение.
Огънят вече е потушен, каза за БТА областният управител Георги Чалъков. На място през нощта остават дежурни екипи. Няма опасност за населените места в района.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Огънят обхвана голяма територия, а силният на моменти вятър, усложняваше ситуацията. Засегнатите площи са около 2000 декара, каза още Чалъков. По думите му това са основно сухи треви, храсти и малки участъци с широколистни дървета, основно в деретата.
Продължава борбата с огъня край Горно Луково
Предполага се, че пожарът е тръгнал от селскостопанска машина. Кметът на община Болярово Христо Христов каза, че огънят вероятно е тръгнал от почистване на пасища и настоя за по-голям контрол от страна на Министерството на земеделието.
Снимка: Георги Манев, NOVA
В потушаването на огъня участваха екипи на противопожарните служби от Ямбол и Бургас, както и граничари, горски служители и доброволци. Военен хеликоптер „Кугър“ също се включи в гасенето.
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