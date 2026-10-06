Френският президент Еманюел Макрон ще се срещне с ключови министри късно днес заради протестите, водени от гимназисти, които разтърсиха страната, съобщи правителствен източник.

Сред поканените на срещата ще бъдат премиерът Себастиен Льокорню, министърът на вътрешните работи Лоран Нунес и министърът на образованието Едуар Жефре.

Срещата се провежда, след като над четвърт милион души излязоха по улиците в цялата страна с искания за подобряване на условията в класните стаи.

Протестиращите във Франция с нови мащабни демонстрации и блокади в цялата страна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Недоволството избухна само месеци преди президентските избори през 2027 г., на които ще бъде избран наследник на Еманюел Макрон.

Премиерът Льокорню съобщи, че редовните учебни занятия в гимназиите ще бъдат преустановени до края на седмицата, за да се даде време на директорите, учителите и учениците за „вътрешна демокрация“ и да обсъдят ситуацията в своите училища.

Редактор: Ивета Костадинова