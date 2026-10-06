Изграждането на Националната детска болница, завършването на Софийския околовръстен път, достъпът до Витоша и облагородяването на кварталите чрез инвестиционната програма за общински проекти са топ приоритетите на правителството за София. За реализацията им ще разчитаме на партньорство както със Столична община, така и с районните кметове. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който проведе среща с районни кметове в София и заместник-кметове на Столична община.

В работната среща, на която бяха обсъдени широк кръг теми, участваха и народни представители от „Прогресивна България“, представляващи столицата в парламента.

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Пред участниците министърът посочи, че София има редица проблеми, чието решаване изисква експедитивност и съвместна работа, включително по законови промени, които да подобрят условията на живот в градовете.

Министър Шишков информира, че Столична община ще може да обнови градския си транспорт с модерни и екологично чисти автобуси, тролейбуси, електробуси и метровлакове. За целта са осигурени 282 млн. евро по управляваната от МРРБ Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР). Със средствата освен нови превозни средства ще се изгради и необходимата зарядна инфраструктура за тях.

Снимка: Пресцентър на МРРБ

„Градският транспорт е изключително важен за всички софиянци и гости на града. Чрез модернизирането на градския транспорт буквално всяко евро ще стигне до хората“, подчерта арх. Шишков.

Той съобщи още, че предстои да бъдат подписани 88 нови споразумения за изпълнение на различни инфраструктурни обекти в столицата с финансиране от държавния бюджет по Инвестиционната програма за общински проекти. Освен това МРРБ е разплатило всички верифицирани проекти, реализирани до момента, като в процес на обработка са документите за плащане по някои от най-големите обекти.

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Министърът благодари на народните представители, които чрез законови изменения са дали възможност на Столична община да кандидатства по програмата и напомни, че при предишните редовни кабинети тя е била сред общините с най-малко одобрени проектни предложения.

По отношение на националната детска болница регионалният министър информира, че в момента се прави изцяло ново задание и скоро ще се обяви тръжна процедура за проектиране и строителство на лечебното заведение, защото старото не е отговаряло на реалностите, а самата процедура е обжалвана.

В момента се изменя подробният устройствен план, за да се изгради подстанция, която да обслужва новата сграда и съседните жилищни блокове и обекти, както и за изграждане на паркинг за обслужване на пациентите в южна посока. „Сътрудничеството по тази тема с общината е много важно, защото процедурите трябва да завършат максимално бързо“, подчерта министър Шишков.

„След тригодишна пауза бе одобрен и целият подробен устройствен план за завършването на софийския околовръстен път – един занемарен проект от 15 години“, напомни още министър Шишков. Той информира, че предстои да издаде заповед за одобряване на документа. Вече текат процедури за отчуждаване на имотите, попадащи в 6-километровото трасе от „Горна баня“ до АМ „Струма“. Общината обаче трябва да промени статута на общинските улици, попадащи в обхвата.

Министърът подчерта, че с изграждането на околовръстното ще се решат редица проблеми – осигуряване на достъп до бъдещата детска болница, премахване на интензивния трафик от кв. „Княжево“, но и проблемът с детелината към кв. „Бояна“. Според арх. Шишков съоръжението е старо и не отговаря на нарасналия трафик, защото дори при нормално функциониране не може да поеме всички коли. „Цялостен проект за СОП, анализ на трафика и транспортна схема ще дадат трайно решение. Кампанийно пари за некачествени обекти няма да се дават“, категоричен бе регионалният министър.

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По отношение на достъпността до Витоша и възстановяването на лифт съоръженията, арх. Иван Шишков увери представителите на местната власт, че четири министерства работят активно за необходимите промени в Закона за горите и Закона за туризма, като основната цел е съоръженията да нямат проблеми със сервитута на земята, през която минават. Това е основният проблем и за ремонт на старите лифтове.

От промяната в законодателството ще могат да се възползват всички планински курорти у нас, защото навсякъде има проблеми. „Ще анализираме текстовете, за да функционират всички ски курорти, за да ползваме планината за активен спорт, не само зимата, но активно и през лятото“, подчерта министърът.

Заедно с кметовете регионалният министър обсъди и идеята за осигуряването на фонд за благоустройство на София. Идеята е в него да влизат таксите от национални и местни разрешителни. Натрупаните средства ще се ползват целенасочено за отчуждаване на терени за училища, детски градини, паркове. „Идеята е градът да има неприкосновен фонд, а не всеки следващ кмет да ползва парите по свое усмотрение. Готови сме да работим за това. Наливането на пари от общината и държавата не води до никъде“, каза министърът.

Снимка: Пресцентър на МРРБ

Според него само по този начин ще се навакса със строителството на публична инфраструктура и по този начин обществото няма да остава с впечатление, че се строят само жилищни сгради. Той предложи и идеята за изграждането на подземни гаражи под паркингите и междублоковите пространства. „Трябва да се реши проблемът с паркирането, колите трябва да влязат под земята“, коментира арх. Шишков и допълни, че съоръженията могат да се изградят чрез публично-частно партньорство, тъй като няма достатъчно пари в бюджета.

Пред медиите министър Шишков коментира и оставката на изпълнителния директор на „Автомагистрали“ ЕАД и евентуална връзка с поставянето на мантинели от дружеството. Той бе категоричен, че напускането на поста е по лични причини, а атаките по темата от страна на Института за пътна безопасност определи като политически.

„Прекратихме обществената поръчка за мантинели за много пари заради съмнения за корупция. От МВР бяха установени криминални факти, които показаха, че сме били прави. Единственият начин да имаме мантинели по пътищата е „Автомагистрали“ да ги монтира с ин хаус, без да превъзлага услугата, за което си закупи машини. В момента, в който спря да купува мантинели от влезлите в кримихрониката, летящи със самолети фирми, се намери едно лице, което атакува слагането на мантинели. Оттук нататък всеки може да направи сметка на кого сме нарушили интереса и кой кога поръчва коментари. Води се безсмислена политическа кампания и война за нарушен интерес. Разберете на кого очевидно е нарушен интересът и защо някои хора защитават тези, които са осветени с техните далавери“, коментира арх. Иван Шишков.

Редактор: Мария Барабашка