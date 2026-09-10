Магистрала „Хемус“ може да стигне до Велико Търново в рамките на две години и половина до три години, а още една година ще е необходима за цялостното ѝ изграждане. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той разговаря с кметовете на общините в регионите, разположени по трасето на скоростния път. Управниците на 20 общини, заедно с областния управител и кмета на Велико Търново, обсъдиха хода на строителството на "Хемус". В началото на месеца Шишков даде заявка, че магистралата ще се строи на други обороти. Той даде срок до 2030 г. за окончателното ѝ завършване.

Скоро „Хемус” ще се строи на съвсем други обороти, увери регионалният министър

Автомагистрала „Хемус“ трябва да продължи да се изгражда сега и веднага, а държавата ще търси решение на юридическите проблеми, свързани с наследените договори. Това заяви регионалният министър след срещата. „Това, което ни притеснява, разбира се, нас като правителство, е наследството - по-точно юридическото наследство от тези договори“, заяви министърът.

По думите му целта на срещата е била да се чуе позицията на местната власт дали проектът трябва да продължи при съществуващите договорни отношения, или държавата да прекрати договорите и да започне процедурите отначало. „Получихме ясна подкрепа абсолютно от всички кметове, които поискаха автомагистрала „Хемус“ да започнем да я строим сега и веднага“, посочи той.

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Министърът подчерта, че изграждането на „Хемус“ е от пряко значение за над 1,2 млн. души в Северна България. Според него прекратяването на договорите и стартирането на нови процедури би означавало години забавяне, допълнителни съдебни спорове и финансови рискове за държавата. В същото време продължаването на строителството няма да означава липса на контрол върху изпълнителите. По думите на министъра компаниите ще трябва да докажат пред обществото, че могат да изпълнят качествено и в срок възложената им работа.

„Няма значение кои са фирмите. Ясно е, че те не са нито наши, нито на кметовете, нито на когото и да било. Тези фирми сега обаче ще трябва да докажат на цялото българско общество, че са истински строителни фирми“, категоричен беше регионалният министър.

Той увери, че при новите споразумения правилата ще бъдат ясни, а контролът – значително по-различен. „Когато сключим нови споразумения по съвсем други, ясни правила, когато те бъдат следени по съвсем различен начин и контролът бъде различен, тогава те трябва да покажат на обществото какво могат“, заяви министърът.

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По думите му позицията на кметовете е била категорична – Северна България има нужда от магистралата и не може да си позволи ново отлагане. Очаква се в рамките на следващите няколко седмици да бъдат финализирани преговорите със строителния бранш. За седми и осми лот на АМ „Хемус“ предстои препроектиране, като целта е в рамките на следващата година строителството да започне и там. Поставената цел е в рамките на две години и половина до максимум три години АМ „Хемус“ да достигне до Велико Търново, а още около година по-късно магистралата да бъде изградена в цялост.

По време на срещата е обсъден и проектът за магистралата между Русе и Велико Търново. Първите два лота вече се строят, а предстои възлагането на подробен устройствен план за следващия участък. „В рамките на следващите, може би, 20 дни да бъде възложен подробен устройствен план на последния лот, който е от Велико Търново“, съобщи регионалният министър.

След това предстои работа по следващите етапи на проекта, чиято крайна цел е изграждането на цялостна магистрална връзка от Русе през Велико Търново до Маказа.

Шишков беше категоричен, че тъй като "държанвият бюджет няма сериозни възможности - договорите, които ще се подпишат със строителния бранш, ще включват клауза магистралата да бъде завършена в срок, но няма да се получи цялото финансиване авансово". "Обръщаме начина, по-който се строеше "Хемус". Сега няма да плащаме аванси. Първо ще си изработят авансите, после ще започнем да плащаме и ще плащаме включително и след като бъде построена. Това от една страна е гаранция за контрол на качеството, а от друга - това са възможностите на бюджета", обясни Шишков.