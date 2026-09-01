Скоро магистрала „Хемус” ще се строи на съвсем други обороти. Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред журналисти.

Той инспектира днес участъка между Ловеч и Плевен. Това е едно от трасетата, които прокуратурата разследва за неправомерно разходване на средства.

Разследването за парите за „Хемус“: Проверяват длъжностни лица от МРРБ и АПИ

„Със строителните фирми и с дружеството „Автомагистрали” търсим варианти да направим така, че магистрала „Хемус” през следващите две години и половина да стигне до Велико Търново”, каза министърът.

Шишков добави, че до момента цялата магистрала е „прокурорска”. „Знаете, че аз няколко пъти я наричах „пътят на грабежа”, но така или иначе от тази ситуация трябва да се излезе. Има едно незаконно строителство от 2021 година. То е разплатено през 2026 година с документи, че било изпълнено през съответната година”, каза Шишков. Той посочи, че като регионален министър ще внесе изменения в Закона за устройство на територията, „за да може всички допуснати незаконни строителства, да намерят своето законово решение”.

„Иначе се надяваме от органите на прокуратурата и от МВР скоро да разберем защо, как и кой раздаде с лека ръка едни пари, без да има одобрени подробни устройствени планове”, каза Шишков.

Най-назад в строителството в момента е Лот 2.

Няма да е лошо да разширим и магистрала „Тракия”, допълни регионалният министър.

Редактор: Ина Григорова