Софийската градска прокуратура продължава разследването за разходването и движението на парите, отпуснати за строителството на автомагистрала „Хемус“. Ще бъде проверявана и евентуалната отговорност на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, участвали в решенията за отпускането и превеждането на средствата към частни компании.

Разследването е свързано с авансово преведени суми на търговски дружества по договори за строително-монтажни дейности по магистралата. По делото има привлечени обвиняеми, уточняват от прокуратурата.

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В продължение на значителен период обаче материалите по разследването не са били на разположение на наблюдаващите прокурори и разследващите. Причината е съдебен контрол върху обезпечителни мерки, наложени от прокуратурата.

На 27 юни 2025 г. делото е изпратено в Софийския градски съд и е върнато на прокуратурата на 15 декември същата година. На 7 януари 2026 г. материалите отново са предадени на съда заради ново искане за отмяна на обезпечителни мерки. Те са върнати в Софийската градска прокуратура едва на 24 август.

Веднага след получаването им наблюдаващият прокурор е възложил на разследващите от ГДБОП допълнителни действия и проверка на различни версии, произтичащи от събраните до момента доказателства.

Сред тях е и евентуалната наказателна отговорност на длъжностни лица от МРРБ и АПИ. Разследващите трябва да установят ролята на хората, участвали във вземането и изпълнението на решенията за отпускането и превеждането на средствата към търговските дружества.

Ще се проверява също кой и по какъв начин е контролирал разходването на парите, както и на какво основание са извършвани авансовите плащания.

Целта, посочват от прокуратурата, е да бъде проследен целият механизъм - от вземането на решенията за отпускане на публичните средства до тяхното предоставяне, разходване и последващо движение. Разследването трябва да установи и всички лица, които евентуално биха могли да носят наказателна отговорност.

Други разследвания за строителството на „Хемус“

Новата информация идва дни след като на 20 август прокуратурата съобщи за данни за престъпления при строителството на Лот 4 на АМ „Хемус“ и на Северната скоростна тангента в София. Става въпрос за две отделни досъдебни производства.

При разследването на Лот 4 се проверяват данни, че не са били положени достатъчно грижи за възложената работа и от това са последвали значителни финансови вреди за държавното дружество „Автомагистрали“.

Отделното разследване за Северната скоростна тангента е свързано с качеството и количеството на вложените строителни материали. Направени през годините проверки и експертизи установиха разлики между предвидената и измерената дебелина на асфалтовите пластове, както и проблеми с бетоновата стабилизация.

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Още през февруари 2023 г. тогавашният служебен регионален министър Иван Шишков представи резултати от проверки на Северната скоростна тангента, според които на места е установено значително по-малко количество асфалт от предвиденото.

Разследването за авансовите плащания за АМ „Хемус“ е отделно от тези производства. По него СГП и ГДБОП продължават да проверяват движението на публичните средства и ролята на всички длъжностни лица, участвали в процеса.

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Редактор: Цветина Петкова