Полицията в Несебър задържа 36-годишен мъж от София, който предизвика поредица от инциденти на пътя и оказа съпротива при ареста си. Инцидентът се разиграл в ранните часове на 15 септември.

Първата катастрофа е станала в град Свети Влас, където шофьорът на лекия автомобил ударил паркирана кола, стълб за улично осветление и пътен знак. Веднага след това той е избягал с висока скорост към Несебър, преминавайки през централни улици, и е допуснал второ произшествие.

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„Водачът бил във видимо неадекватно състояние, като се е наложило полицаите да го задържат принудително заради оказвана съпротива”, коментира в ефира на „Здравей, България” началникът на РУ-Несебър Антон Ганчев. Той поясни, че няколко метра след второто произшествие автомобилът спрял и на място пристигат полицейски служители, които установяват самоличността на лицето.

Мъжът отказал всякакви изследвания, които да установят дали е бил под въздействието на забранени субстанции. „Лицето е отказало да бъде тествано за алкохол и наркотици, както е отказало да му бъде извършено и медицинско изследване”, посочи още Ганчев. Заради тези откази срещу шофьора е образувано бързо производство по Наказателния кодекс.

По време на оформянето на документите за ареста задържаният се почувствал зле и състоянието му се влошило. Към момента той е настанен в отделението по кардиология в УМБАЛ-Бургас. От полицията уточняват, че мъжът няма предходни криминални прояви.

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