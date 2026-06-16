32-годишен мъж подкарал без разрешение товарен автомобил, собственост на Община Несебър и се ударил в ограда и кола на паркинга на автогарата в Слънчев бряг.

Сигналът е подаден на 15 юни около 21 часа в Районното управление. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът отчел 3,52 промила.

Шофьор на тир се опита да избяга от полицията, даде положителни тестове за алкохол и наркотици

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.