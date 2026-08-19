Каква е държавната стратегия за идентифициране на радикални организации у нас и как институциите и родителите трябва да подходят към младите хора? Темата коментираха експертът по сигурност Мариян Събев и психологът Иван Игов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Игов разграничи групировката „Кръв и чест”, чиито членове бяха арестувани през изминалата седмица, и групата, извършила убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. „Те са две съвсем различни неща. Първата група „Кръв и чест” е познавана много отдавна. Всички наоколо знаят за нея. Това по-скоро е един пиар акт, който имаше за цел да замаже малко очите на обществото, потресено от убийството на Младежкия хълм”, заяви психологът.

От своя страна Събев посочи, че в новата държавна стратегия за превенция на радикализацията са въведени значителни подобрения и са взети предвид редица предложения на експертната общност. Той обърна внимание на липсата на достатъчно информация за работата на експертния съвет, който трябва да изготви работния план по стратегията. „Почти 4 месеца от приемането и влизането ѝ в сила все още нямаме данни за работата на този експертен съвет, който трябва да създаде работния план по стратегията. Той представлява същността на действията, които ще бъдат възприети от институциите и ще бъдат изпълнявани с цел превенция”, посочи експертът.

По думите му случаят в Пловдив може да се превърне в практически тест за прилагането на стратегията. Той предложи създаването на експертен екип с различна професионална експертиза, включването на институции и работа в училищна среда, последвани от оценка на резултатите.

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Игов отправи критики към досегашната работа на институциите и посочи, че в България има над 11 служби, които се занимават с проблемното поведение и престъпленията, извършени от деца и младежи. „Подобни стратегии се правят от десетилетия и винаги не са навреме. Случва се нещо и след това правим стратегия, която не се изпълнява. Какво направиха тези институции?”, попита психологът.

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Редактор: Ивайла Маринова