Министерският съвет прие две важни решения, с които осигури допълнителни средства по бюджетите на Държавен фонд „Земеделие“ и на Българската агенция по безопасност на храните, съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

„170 млн. евро са осигурени по бюджета на ДФЗ за т. нар. „иранска помощ“. С това решение България вече може да нотифицира държавната помощ, с която българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното е да се осигури разликата в увеличените цени на газьола, както и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година“, заяви земеделският министър. По думите му близо 50 хил. производители ще бъдат подпомогнати, за да запазят своята конкурентоспособност.

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Абровски каза още, че са осигурени половин милион евро по бюджета на БАБХ за създаване на лаборатория за контрол на автентичността на розовото масло.

„С осигуряването на тези средства до края на годината Агенцията по храните ще бъде оборудвана с лаборатория, която да може да гарантира в световен мащаб, че българското розово масло ще бъде истинско, съгласно тероара, от който е произведено. Това, от своя страна, ще ни развърже ръцете за ново законово изменение в Закона за розите“, обясни министърът и допълни, че това ще даде възможност България да сертифицира и гарантира качеството и произхода на розовото масло.

Редактор: Цвета Лазаркова