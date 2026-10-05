Десният кандидат Флавио Болсонаро изненадващо спечели първия тур на президентските избори в Бразилия. Той победи действащия ляв президент Лула да Силва. Той обаче не събра необходимите над 50% от гласовете и на 25 октомври ще се проведе балотаж между двамата кандидати.

Вотът беше оспорван, като по време на кампанията президентът Лула водеше с малка преднина. Разликата при между двамата при преброени 99% от гласовете е под 3 на сто.

Бразилия гласува изцяло електронно на президентските избори



„Бразилия вече не издържа. Много съм доволен от резултата, защото според много социологически институти изоставахме, докато нашите проучвания ни даваха преднина. И точно това се случи. Имахме реален шанс да спечелим още на първия тур. Много съм доволен от броя на бразилците, които излязоха да гласуват. Радвам се на реалната възможност след три седмици страната ни категорично да заяви, че иска модерно правителство, с по-малко министерства - такова, което ще възстанови демокрацията”, заяви Болсонаро.

„Резултатът е неочакван. Трябва да призная, че бях убеден, че ще спечеля още в първия рунд. Предстои вторият и именно той е моментът на истината. Време е да покажем истинското лице на Бразилия. Ето защо от утре стартираме нова кампания”, обясни Лула Да Силва.

Флавио Болсонаро е син на бившия десен президент Жаир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда за организирането на неуспешен опит за преврат след загубата си на предишните избори.

Редактор: Габриела Павлова