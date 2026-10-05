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Огънят се прехвърли и на гръцка територия
Безсънна нощ за пожарникарите в Хасковско, след като големият пожар в Източните Родопи се прехвърли и на гръцка територия. Огънят пламна до село Горно Луково, а кметът на община Ивайловград обяви частично бедствено положение.
Пламъците са обхванали над 1000 декара широколистна гора, сухи треви и храсти. Към момента не се съобщава за опасност за населените места.
Големият пожар край ивайловградското село Горно Луково навлезе на гръцка територия
Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.Редактор: Габриела Павлова
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