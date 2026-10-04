Холивудският актьор Том Круз изненада британец, който в продължение на година изпълнява екстремни спортни предизвикателства, за да събира средства за благотворителност, предаде БТА.

Лойд Кембри, мениджър по поддръжката в Бристолския университет, подкрепя благотворителната организация „Джеси Мей“, която помага на деца и семейства, свързани с хосписни грижи. Той посвещава инициативата на своите братовчедки близначки, починали в тийнейджърска възраст след диагноза синдром на Санфилипо тип А.

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Сред предизвикателствата, които Кембри предприема, са 50-километров ултрамаратон с кънки на лед във Финландия, изкачване на стена с обща височина 8848 метра и 150-километров поход по Юрското крайбрежие в Англия.

Кембри е поканен в Лондон с обяснението, че ще участва в интервю за документален филм. Вместо това пред него се появява Том Круз, който лично му благодари за благотворителната му дейност и го кани на световната премиера на новия си филм „Дигър“. „Направих много луди неща и каскади, но когато чух за приключението на Лойд, си помислих: „Трябва да се запозная с този човек“, каза актьорът.

„Около 20 минути след началото на интервюто влезе Том Круз. Трябва да призная, че в началото си помислих, че е Джеймс Блънт“, разказва Кембри. Той признава, че срещата е била напълно неочаквана и определя Круз като „наистина много симпатичен човек“. Средствата от инициативата му позволяват на „Джеси Мей“ да оказва директна подкрепа на деца и семейства в домовете им.

Редактор: Ралица Атанасова