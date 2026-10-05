Започва Нобеловата седмица, през която ще бъдат обявени носителите на престижните награди. Първо ще стане известен носителят на отличието за медицина. Следват наградите за физика, химия и литература.

Как се избира нобелов лауреат за мир и може ли Тръмп да се окичи с приза

В петък ще стане ясно името и на лаурета на приза за мир. По волята на шведския изобретател Алфред Нобел отличията в тази категория, смятани за най-престижните в света, се присъждат за изключителен принос към човечеството.

За първи път: Жена оглави институцията, която връчва Нобеловите награди

Само строго определен кръг от квалифицирани лица има право да номинира за Нобелова награда, като самоиздигането на кандидати е абсолютно забранено.

Редактор: Станимира Шикова