Първо ще стане известен носителят на отличието за медицина

Започва Нобеловата седмица, през която ще бъдат обявени носителите на престижните награди. Първо ще стане известен носителят на отличието за медицина. Следват наградите за физика, химия и литература. 

Как се избира нобелов лауреат за мир и може ли Тръмп да се окичи с приза

В петък ще стане ясно името и на лаурета на приза за мир. По волята на шведския изобретател Алфред Нобел отличията в тази категория, смятани за най-престижните в света, се присъждат за изключителен принос към човечеството.

За първи път: Жена оглави институцията, която връчва Нобеловите награди

Само строго определен кръг от квалифицирани лица има право да номинира за Нобелова награда, като самоиздигането на кандидати е абсолютно забранено.

Редактор: Станимира Шикова

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