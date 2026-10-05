Снимка: БТА
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Възможна ли е оставка на испанското правителство заради протестите в страната
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Проф. Анна Кръстева: Ученическите протести са най-масовите гимназиални мобилизации във Франция от последните десетилетия
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„Новите известни“: От Калифорния до Пловдив и обратно - историята на д-р Анна Черганова
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„Фокус на пътя”: Полицията с акция срещу разсеяните шофьори в цялата страна
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След разследване на NOVA: Защо хранителни добавки със забранено вещество продължават да се продават онлайн
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Димитър Балев: Убийството на Илиян Филипов не е поръчково
Първо ще стане известен носителят на отличието за медицина
Започва Нобеловата седмица, през която ще бъдат обявени носителите на престижните награди. Първо ще стане известен носителят на отличието за медицина. Следват наградите за физика, химия и литература.
Как се избира нобелов лауреат за мир и може ли Тръмп да се окичи с приза
В петък ще стане ясно името и на лаурета на приза за мир. По волята на шведския изобретател Алфред Нобел отличията в тази категория, смятани за най-престижните в света, се присъждат за изключителен принос към човечеството.
За първи път: Жена оглави институцията, която връчва Нобеловите награди
Само строго определен кръг от квалифицирани лица има право да номинира за Нобелова награда, като самоиздигането на кандидати е абсолютно забранено.Редактор: Станимира Шикова
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