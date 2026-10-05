Американските власти задържаха 34-годишна жена от Калифорния по обвинение, че е действала в интерес на китайското правителство и е събирала информация за член на семейството на тайванския президент Уилям Лай.

Ванин Чжан, известна и като Хедър, била арестувана на летището в Лос Анджелис малко преди да отпътува за Китай. Повдигнато ѝ е обвинение за дейност като нерегистриран агент на чужда държава.

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Според разследващите Чжан е получила задача от китайски представители да наблюдава един от синовете на тайванския лидер. ФБР първоначално не разкрива самоличността на предполагаемата мишена, но по-късно споделя публикация на New York Post, според която става дума за Лай Тиню, който живее в САЩ.

Американското Министерство на правосъдието твърди, че през 2025 г. жената е пътувала до Сиатъл по указания на китайски официални лица. Впоследствие тя изпращала снимки, видеозаписи и информация за регистрационни номера, свързани със сина на президента и неговото семейство.

Първият помощник-прокурор за Централния окръг на Калифорния Бил Есайли заяви, че обвиняемата е използвала конспиративни методи, за да прикрие действията си. Не е уведомила американските власти, че работи от името на чуждо правителство.

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Китайското посолство във Вашингтон и тайванското представителство в САЩ все още не са направили официален коментар по случая.

Обвиненията идват на фона на продължаващото напрежение между Пекин и Тайпе. Президентът Уилям Лай и управляващата Демократична прогресивна партия отстояват отделната идентичност на Тайван, докато Китай разглежда острова като част от своята територия. САЩ нямат официални дипломатически отношения с Тайван, но остават негов ключов международен партньор и основен доставчик на оръжие.

Редактор: Цветина Петкова