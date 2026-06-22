Китайски гражданин е привлечен като обвиняем за опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел тя да бъде предоставена на чужда държава. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Според държавното обвинение за времето от юли 2025 г. до 18 юни 2026 година в София обвиняемият е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна. Целта е била тя да бъде предадена на чужда държава, но това не е станало по независещи от него причини.

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Досъдебното производство е образувано на 18 юни тази година по сигнал на ДАНС. Разследването се води от Следствен отдел към СГП под ръководството и надзора на СГП. С определение от 21 юни Софийски градски съд взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемия.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен под отговорност. СГС прие, че е налице и реална опасност от укриване, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

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Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Редактор: Станимира Шикова