Започна събарянето на последните 20 незаконни постройки в старозагорския квартал „Лозенец“. С премахването им приключва процедурата по разрушаването на общо 550 къщи, изградени извън регулация и върху горски фонд.

Има информация, че в незаконния квартал се извършвали и нелегални дейности – като сводничество и проституция.

Подадени са 18 молби за временно настаняване, а 4 семейства с деца вече са настани в общински жилищни фондове.

Незаконното строителство в района е започнало през 2004 г. По думите на кмета на Стара Загора Живко Тодоров постройките няма как да бъдат узаконени, тъй като се намират извън регулационната линия и са разположени в паркова територия.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Жителите на квартала обаче заявиха, че няма къде да отидат след разрушаването на домовете им. Мъж разказа, че през изминалата нощ е спал в колата си и това ще бъде така и в бъдеще. Жена с четири деца също изрази притеснение за семейството си.

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Живко Тодоров коментира, че според него жителите на квартала били използвани многократно в политически кампании от различни партии и политически фигури. По думите му в района през годините били изградени инфраструктурни връзки, въпреки незаконния статут на постройките. „Енергото беше държавно към онзи момент и ние имаме прокаран ток, както и вода“, посочи Тодоров.