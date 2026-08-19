Снимка: Георги Манев, NOVA
-
Продавач изблъска данъчен и избяга с касовия апарат при проверка в павилион в Слънчев бряг
-
Защо зоопаркът в Бургас предлага капибарата за талисман на „Евровизия 2027”
-
Джебчии дебнат туристи край Археологическия музей във Варна
-
Жители на блок в Добрич са в капан в собствените си домове след продажба на общинска земя
-
Започва пълна ревизия на договорите на всички ВиК – дружества
-
Започна мащабна реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево”
Незаконното строителство в района е започнало през 2004 г.
Започна събарянето на последните 20 незаконни постройки в старозагорския квартал „Лозенец“. С премахването им приключва процедурата по разрушаването на общо 550 къщи, изградени извън регулация и върху горски фонд.
Има информация, че в незаконния квартал се извършвали и нелегални дейности – като сводничество и проституция.
Подадени са 18 молби за временно настаняване, а 4 семейства с деца вече са настани в общински жилищни фондове.
Незаконното строителство в района е започнало през 2004 г. По думите на кмета на Стара Загора Живко Тодоров постройките няма как да бъдат узаконени, тъй като се намират извън регулационната линия и са разположени в паркова територия.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Жителите на квартала обаче заявиха, че няма къде да отидат след разрушаването на домовете им. Мъж разказа, че през изминалата нощ е спал в колата си и това ще бъде така и в бъдеще. Жена с четири деца също изрази притеснение за семейството си.
Иван Шишков: Къщите в "Баба Алино" трябва да бъдат съборени, няма друго решение
Живко Тодоров коментира, че според него жителите на квартала били използвани многократно в политически кампании от различни партии и политически фигури. По думите му в района през годините били изградени инфраструктурни връзки, въпреки незаконния статут на постройките. „Енергото беше държавно към онзи момент и ние имаме прокаран ток, както и вода“, посочи Тодоров.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни