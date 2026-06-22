Хубаво е Олег Невзоров да разкаже кой създаде у него впечатлението, че в нашата държава може да направи неща, които нямат нищо общо със закона. Построените вече къщи в „Баба Алино” трябва да се съборят и няма друго решение. Това е ангажимент на кмета на Варна. Компенсирането на собствениците зависи от техните отношения с инвеститора, а чия е вината, за да се стигне дотук, зависи от отношенията между Община Варна и инвеститора. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

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Той коментира и ситуацията с ремонтите по магистралите. Ресорният министър каза, че ремонтът на магистрала „Тракия” в частта между София и Пловдив ще приключи този петък. До 3 юли ще продължи ремонтът между Стара Загора и Нова Загора. „Двете отсечки бяха в много лошо състояние, а трафикът непрекъснато расте”, допълни Шишков. Пътният участък в Кресненското дефиле тепърва се строи и трябва да бъде готов след година и половина, заяви той.

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"Поставяме си за цел да проектираме около 800 км магистрали в рамките на мандата. Половината от тях са в начална фаза на проектиране, другите ги няма на картата", подчерта регионалният министър.

За магистрала „Черно море” той обяви, че първо трябва да бъде допроектирана, преди да се предложи на концесия. Другата, която може да бъде дадена на концесия, е от Русе до Маказа, обясни Шишков. Според него е имало „щафетно беззаконие” в предходните кабинети по отношение на 4 лот на АМ „Хемус”.

Шишков посочи, че за новия план за парк „Витоша” е било необходимо да се намерят най-добрите решения за изменения в Закона за горите, за да може планината да бъде достъпна за всички през четирите сезона.

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Редактор: Цветина Петрова