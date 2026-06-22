Олег Невзоров е бил установен от служителите на МВР веднага при влизането му в страната на 16 юни, научи NOVA. За това веднага е уведомена Окръжна прокуратура-Варна, сочат източниците.

Към момента Невзоров е на разпит в ОДМВР-Варна. Той трябва да бъде разпитан и от прокуратурата, твърдят още запознати със случая.

Олег Невзоров се срещна със собственици на имоти в "Баба Алино"



До предаването му на обвинението той е бил под постоянно наблюдение на МВР. Спрямо собственикла на корпорация "КУБ" няма издадена заповед за задържане от страна на прокуратурата.

След запитване на NOVA до Окръжната прокуратурата във Варна има ли повдигнати обвинения срещу Невзоров и бил ли е обявяван за издирване, оттам отказаха тази информация.