Олег Невзоров, основателят на корпорация "Куб," и екипът на компанията се срещнаха със собственици на имоти в комплекса в "Баба Алино". Това беше съобщено в официалната страница на комплекс Forest club във Facebook.

По време на срещата са били обсъдени актуални обстоятелства около издадените заповеди от страна на кмета на Варна Благомир Коцев за събаряне на сгради в комплеска.

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"Екипът на Корпорация "КУБ" и "Форест Клуб" заяви категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки един собственик", пише още в публикацията. В нея се допълва, че, предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред.

"Разполагаме с пълната документация, разрешителни и съгласувания, доказващи законосъобразността на действията ни, които се основават на официални документи от държавни и общински институции. Всички твърдения, че сме действали извън правната рамка, са неверни и ще бъдат опровергани пред съда. Заставаме зад всеки инвеститор и ще използваме всички предвидени в закона средства, за да защитим техните вложения и бъдещето на комплекса", пише още в публикацията.

Редактор: Цветина Петрова