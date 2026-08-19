Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник-ръководителя на президентската канцелария Ирина Мудра. Решението е публикувано на сайта на държавния глава, но в указа не се посочват мотиви за отстраняването ѝ.

Новината идва в деня, в който украинските антикорупционни органи обявиха мащабна операция срещу предполагаема престъпна организация, в която според разследващите са участвали настоящ и бивш депутат, както и високопоставени представители на президентската администрация.

Украинските антикорупционни агенции съобщиха, че разследват група, включваща президентски служители

Няма официално потвърждение, че освобождаването на Мудра е пряко свързано с разследването.

Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че разследват предполагаема престъпна организация, заподозряна в пране на пари. Операцията е получила кодовото име „Форест Гъмп“.

Според украински медии разследващите са извършили действия на адреси, свързани с Ирина Мудра и депутата Вадим Столар. Украински медии съобщават, че тя е разследвана по подозрения за пране на пари.

Самите антикорупционни институции не посочиха имената на заподозрените. От НАБУ и САПО заявиха единствено, че операцията е насочена срещу организация, ръководена от настоящ и бивш депутат и включваща високопоставени служители от президентската канцелария и други лица.

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НАБУ публикува и части от прихванати разговори, без да разкрива самоличността на участниците. В тях се обсъждат прехвърляне или регистриране на активи на името на деца, както и въпроси, свързани с президентската администрация.

Ирина Мудра отговаряше за правните въпроси и съдебната реформа в президентската канцелария. Преди да заеме поста, тя беше заместник-министър на правосъдието.

Редактор: Цветина Петкова