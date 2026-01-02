Зеленски назначи шефа на разузнаването Кирило Буданов за нов ръководител на президентската канцелария. Това се случи след като предишният му най-близък съветник подаде оставка през ноември заради корупционен скандал.

„Проведох среща с Кирил Буданов и му предложих да поеме поста ръководител на канцеларията на президента на Украйна“, написа Зеленски в социалните мрежи.

На 28 ноември Андрий Ермак, който беше началник на кабинета на президента на Украйна , подаде оставка след акция на Антикорупционната комисия в дома му. Новината съобщи украинският президент. Припомняме, че 54-годишният Ермак беше най-близкият съветник на Зеленски през цялата пълномащабна война с Русия, но беше под все по-голям натиск заради корупционния скандал, въпреки че не е бил обвиняван в каквито и да било неправомерни действия.

Антикорупционната комисия на Украйна претърси апартамента му в правителствения квартал на Киев, а Ермак заяви в социалните мрежи, че има пълно съдействие от негова страна. Той е разследван от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна по дело, свързано с държавния монопол в ядрената енергетика „Енергоатом“. Това е най-голямото корупционно разследване по време на управлението на Зеленски.

Повдигнати са обвинения на 8 заподозрени, а един от тях е Тимур Миндич - близък сътрудник на президента, който е смятан за ръководител на схемата.

Редактор: Цветина Петкова