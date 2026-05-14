Има основания да се очаква, че ще бъде продължено примирието между двете страни за митата, каза Кючуков
"Виждаме всички световни проблеми, събрани във визитата между Доналнд Тръмп и Си Дзинпин. Това, което е очевидно от достатъчно дълго време е, че борбата за глобално лидерство се съсредоточава между Вашингтон и Пекин”, заяви бившият външен министър и бивш посланик на България в Лондон Любомир Кючуков в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.
"Има основания да се очаква, че ще бъде продължено примирието между двете страни за митата. Те имат много зависимости помежду си - по отношение на изкуствения интелект, енергетиката, нефта. САЩ са заинтересовани от достъпа на редкоземните минерали в Китай", допълни още Кючуков.
Доналд Тръмп и Си Дзинпин се срещнаха за ключови преговори в Пекин
"САЩ не са в особено изгодна позиция относно войната в Иран. Не е ясно какъв полезен ход имат, за да я приключат. Китай е заинтересован Ормузкия проток да се отвори, а Съединените щати искат да излязат с декларирана победа от конфликта. От САЩ зависи дали ще има война, а от Иран дали ще има преговори", уточни той. По думите му и двете страни се опитват да наложат неприемливи и за двете страни позиции.
Редактор: Никола Тунев
