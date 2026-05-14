Трима депутати от „Прогресивна България“ – Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Неделков - са подали оставки от парламента.

Очаква се Народното събрание да гласува прекратяването на техните пълномощия.

Илков Илиев влезе от листата на коалицията в 28 МИР Търговище, Марио Смърков и от 3 МИР Варна, а Неделков - от 27 МИР Стара Загора. Първите двама са назначени за областни управители - съответно на Търговище и Варна. По информация на NOVA Крум Неделков вероятно ще стане зам.- министър.