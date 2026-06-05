Финландската полиция съобщи, че е приключила разследването на повредата на два подводни телекомуникационни кабела в Балтийско море и е предала случая на прокуратурата за преценка дали да бъдат повдигнати обвинения, предаде "Ройтерс".

По случая са заподозрени четирима души. Трима от тях остават под ограничение за напускане на страната, уточниха от полицията.

Разследването е свързано с инцидент от края на миналата година. На 31 декември финландските власти задържаха товарния кораб "Фитбург", който е плавал от Русия за Израел. Корабът беше заподозрян, че е причинил щети на телекомуникационни кабели, свързващи Хелзинки с Естония.

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Според полицията разследването е обхванало подозрения за тежко умишлено повреждане на имущество, опит за тежко умишлено повреждане и тежко нарушаване на телекомуникационни услуги. След приключване на следствените действия материалите са предадени на прокуратурата, която трябва да реши дали събраните доказателства са достатъчни за повдигане на обвинения.

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След началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. страните от региона засилиха наблюдението на критичната инфраструктура в Балтийско море заради случаи на повредени подводни електропроводи, телекомуникационни кабели и газопроводи. В отговор на нарастващите опасения за сигурността НАТО увеличи военното си присъствие в района чрез разполагане на фрегати, патрулни самолети и безпилотни морски системи.

Редактор: Цветина Петрова