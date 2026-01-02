Финландската полиция съобщи, че разпитва четирима членове на екипажа на кораб, заподозрян в повреждане на телекомуникационен кабел между Хелзинки и естонската столица Талин.

На 31 декември полицията задържа кораба „Fitburg“, дълъг 132 метра, пътуващ от Санкт Петербург, Русия, до Хайфа, Израел, след подозрения, че котвата на кораба е повредила подводния кабел в Финския залив.

Това е най-новият случай на предполагаем саботаж на подводна инфраструктура в Балтийско море, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., като много експерти и западни лидери разглеждат повредата като част от „хибридна война“, водена от Кремъл.

Финландия подозира, че кораб е повредил подводен кабел

Полицията задържа и 14-те членове на екипажа на кораба, които са от Русия, Грузия, Азербайджан и Казахстан, предаде АФП. Двама членове на екипажа са арестувани, а на други двама е наложена забрана за пътуване, се казва в полицейско изявление, без да се посочват имената на засегнатите лица.

„Разпитите изясниха хода на събитията и различните роли на членовете на екипажа“, заяви детектив-суперинтендант Ристо Лохи от финландската полиция.

Проверка от финландската агенция за транспорт и комуникации Traficom установи, че състоянието на Fitburg е „нормално“ за възрастта му, като показва само „незначителни“ недостатъци в безопасността, според изявлението.

Fitburg е превозвал руска стомана, обект на санкции от Европейския съюз, когато е бил задържан, съобщиха от финландската митническа служба.

Редактор: Емил Йорданов