Финландските власти са инспектирали морски съд, заподозрян, че е повредил подводен кабел във Финския залив, заяви днес президентът Александер Стуб, цитиран от "Ройтерс".

Крайбрежните страни на Балтийско море са нащрек след серия от прекъсвания на електрически и комуникационни кабели, както и на тръбопроводи, след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Финландският президент: Ситуацията с прекъснатия подводен кабел е под контрол

„Финландия е готова за предизвикателства за сигурността от всякакъв вид и реагираме на тях при нужда“, написа Стуб в социалната мрежа Х.

Прекъснатият кабел свързва Хелзинки с естонската столица Талин, като минава през Финландския залив. Той принадлежи на финландската телекомуникационна компания Elisa, като е преминавал през естонската изключителна икономическа зона, по данни на полицията.

Редактор: Цветина Петрова