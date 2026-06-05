На колко скорости се движи Европа и как България може да бъде не просто страничен наблюдател, а ключов играч в пренареждането на новия глобален ред? Форумът „Green Transition” очерта новите приоритети на Стария континент.

Модератор на най-голямото по рода си събитие в Югоизточна Европа, което събра европейски комисари, политически лидери, икономисти и представители на бизнеса в София, беше Лиляна Павлова. Тя е бивш вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка и бивш министър на регионалното развитие.

„Вече говорим за Европа, която не само си поставя цели, а Европа, която изпълнява тези цели. И много важен елемент в това изпълнение е скоростта. На нас ни трябва скорост повече от всякога”, коментира Павлова в предаването „Пресечна точка”.

Форумът „Green Transition” беше организиран за шести път. В продължение на 5 дни бяха организирани множество паралелни сесии, 110 панела, над 450 говорители, над 7000 участници, които присъстваха на разговорите, дебатите и различните формати. Паралелно се проведе и Младежкият форум.

„Мисля, че най-важното послание, което мога да обобщя, цитирайки Енрико Лета – бивш италиански премиер и един от двигателите на предложенията за нова Европа – е следното: Европа не страда от липса на талант или капацитет. Това, от което Европа страда, е липсата на реално и навременно изпълнение на целите и приоритетите, които си поставя”, каза Павлова.

Тя коментира, че България вече не е периферията на Европа, а важен регион, без който европейската конкурентоспособност, единният пазар и съюзът на капиталите и инвестициите няма да бъдат пълни и завършени.

„Нашият регион има уникален потенциал. Имаме млади хора, добра индустрия, таланти, иновативен капацитет, космически технологии, сателити, дронове и много други възможности. Този потенциал не трябва да бъде пренебрегван, изолиран или изоставен”, каза Павлова.

Гордостта на тазгодишната конференцията е така наречената „Софийска инициатива”, около която се обединяват над 100 представители на бизнеса, индустрията, държавите от региона, политици, икономисти, неправителствени организации и граждани. „В нея има десет ясни послания. Подкрепяме европейската перспектива, завършването на единния пазар, сигурността, свързаността и други ключови приоритети. Но е важно Централна и Източна Европа и по-отдалечените региони да не бъдат пренебрегвани”, каза Павлова.

Редактор: Ина Григорова