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Жълт код за интензивни дъждове е обявен в 17 области
Обявиха жълт и оранжев код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в сряда.
Оранжев код е в сила за 8 области – Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол. Очакваните валежни количества там е възможно да достигат 65 литра на квадратен метър.
Снимка: НИМХ
Жълт код отново за интензивни дъждове и с опасност от наводнения, е обявен в 17 области. Без предупреждения към този момент остават три области – София-град, Кюстендил и Перник.
В четвъртък ще преобладава слънчево време, с купеста облачност около и след обяд, по-значителна над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е от север-северозапад. Дневните температури още ще се понижат и на повечето места ще са между 24° и 29°.
Жълт код в 14 области днес: Очакват се гръмотевични бури и градушки
В петък отново на много места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има повишена вероятност на места временно да са интензивни.
В събота ще духа умерен вятър от север-северозапад, в източните райони от север-североизток. Ще има и слънчеви часове, но все още на места и краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са с още градус-два по-ниски.
В неделя ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от юг и ще започне затопляне. И през първите дни от новата седмица над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места са възможни краткотрайни превалявания.
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Дарина Методиева
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