ФИФА назначи дисциплинарен прокурор, който да разследва сбиването между футболистите на Испания и Аржентина след края на финала на Световното първенство през 2026 г.

Испания спечели двубоя с 1:0 в продълженията на мача срещу Аржентина. Победното попадение отбеляза Феран Торес в 106-ата минута, което донесе на „Ла Фурия Роха“ втората световна титла в историята. Играта на „гаучосите“ се отличи с твърд и агресивен стил, а острите единоборства на моменти прерастваха в открити конфликти между футболистите на двата отбора. В добавеното време Енцо Фернандес получи втори жълт картон заради грубо влизане в краката на Пау Кубарси и беше изгонен от словенския рефер Славко Винчич.

Gran patada de Enzo Fernández. La mejor del mundial pic.twitter.com/4YtHtsqN1P — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) July 20, 2026

След последния съдийски сигнал напрежението на терена ескалира. Аржентинският полузащитник Леандро Паредес влезе в пререкание с няколко испански футболисти, сред които Ерик Гарсия и Гави, което бързо прерасна в масово спречкване между играчите на двата отбора. Наложи се футболистите да бъдат разтървани, а селекционерът на Аржентина Лионел Скалони също се намеси в опит да успокои ситуацията.

От ФИФА все още не са посочили срок, в който трябва да приключи дисциплинарното разследване.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Редактор: Иван Иванов