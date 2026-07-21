Силни бури и ураганен вятър връхлетяха Югозападна България в понеделник вечерта. Днес около 18 ч. обаче активираха отново системата BG-ALERT за област Благоевград заради очаквана опасна буря през нощта. В съобщението до гражданите се посочва, че е възможно в тъмната част на денонощието да се развие буря, която да доведе до интензивни валежи, градушки, силен вятър и локални наводнения.

Областният управител на Благоевград призова гражданите да предприемат необходимите действия за своята безопасност и за опазване на имуществото си.

Стихията вчера събори светофар върху пътното платно в Кресна, а свлачище блокира движението през Кресненското дефиле. Десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си паднали дървета и множество сигнали за щети в Благоевград. В града мощният вятър е съборил десетки дървета за отрицателно време, а прекършените клони са нанесли материални щети по автомобили и сгради. Тяхното почистване е продължило с часове.

Кресненското дефиле е изцяло отворено за движение.

„Към момента положението в областта е спокойно. От снощи до тази сутрин общо са приети 83 сигнала, всички са отработени. Пътните артерии и улиците са разчистени, като днес ще продължи довършването на почистването”, заяви областният управител на Благоевград Васил Трендафилов.

Силна буря удари Ямбол, задействаха BG-ALERT в Благоевградско (ВИДЕО)

Той обясни, че днес в дефилето ще продължи почистването на свлачището и падналите скали, но увери, че пътят е отворен и се пътува.

Стихията е предизвикала и няколко пожара. Мълнии са възпламенили серия от огнища в областта, но усилията на огнеборци и доброволци, както и изсипалият се впоследствие силен дъжд, са удържали огнените стихии. „Има няколко сигнала за пожари вследствие на гръмотевичната буря, които също са погасени. Доброто е, че няма жертви и големи материални щети”, подчерта Трендафилов.

Засегнати са били покривните конструкции на две къщи, като огънят е бил бързо загасен. В Сандански е горял трафопост, който също е изгасен. Няма сериозно засегнати горски територии.

Въпреки това един от пожарите в село Ръждак е унищожил огромни площи с лозя – около два декара и половина, които са напълно изпепелени. Очевидци разказват с ужас как огънят бързо е поглъщал дърветата и добавят, че ако вятърът е духал в друга посока, стихията е щяла да тръгне директно към съседни населени места.

Бурята е ударила силно и районите на Петрич и Сандански. В село Склаве вятърът е съборил огромно дърво, а мълния и късо съединение са изпепелили щъркели в гнездото им. От хвърчащите искри се е запалил и покривът на близка необитаема къща. Местните хора споделят, че стихията е дошла изведнъж и от години не са виждали подобно нещо. Някои от потърпевшите отдават екстремното време на изсечените гори и призовават за спешно залесяване на баирите.

Относно системата BG-ALERT, която беше задействана след началото на бурята вчера, областният управител обясни, че това е направено превантивно заради очаквана втора вълна от Сърбия. Самите предупредителни съобщения до населението са били изпратени около два часа след първия удар на стихията.

„Още по време на първата буря получихме съобщение от Националната метеорологична служба, че се очаква втора вълна, идваща от Сърбия. След съгласуване с Главна дирекция „Пожарна безопасност” и част от кметовете взехме решение да се активира системата, за да се предупредят хората, които са навън, че може да се зададе втора вълна на бурята”, обясни Трендафилов.

Очаква се всички щети от стихията в областта да бъдат отстранени до края на деня.

Зам.-кметът на община Кресна Петър Петров каза, че към момента ситуацията е спокойна. Поривите на вятъра са били над 50 км/ч. В Кресна падналият светофар вече е възстановен и работи. Движението по път Е-79 е възстановено, както и това по пътната мрежа в общината. Все още има населени места, в които няма ток – това са двете села Стара Кресна и Ощава. Там има проблем и с водоснабдяването, тъй като придошлите води са задръстили водопровода. Няма данни за пострадали хора и сериозни имуществени щети, освен счупените клони на дървета, посочи кмета.

Повече гледайте във видеата.