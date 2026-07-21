Пътен инцидент между влакова композиция и тежкотоварен автомобил е възникнал на железопътен прелез край каспичанското село Златна нива. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 10:00 часа вчера. Към мястото веднага са насочени екипи на полицията и пожарната. Те са установили, че сблъсъкът е станал на вътрешен прелез в кариера за добив на фракция. Влакова композиция, съставена от два локомотива и 20 вагона, е ударила преминаващ товарен автомобил с прикачено полуремарке.

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При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени значителни материални щети по локомотива и полуремаркето.

Водачите на влака – на 47 и 57 години, както и 61-годишният шофьор на камиона, са тествани за алкохол. Пробите на всички са отрицателни.

За обезопасяването на района на място са работили три противопожарни екипа от Шумен и един от Нови пазар. Товарният автомобил е обезопасен, като акумулаторните му батерии са премахнати. По случая е извършен оглед и е образувано досъдебно производство.