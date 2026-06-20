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Деветима са в критично състояние
28 души остават в болница след влаковата катастрофа в Англия в петък. Деветима са в критично състояние, обявиха властите.
Машинистът на единия влак загина, след като локомотивът се блъсна в композиция пред него на същата линия.
Два пътнически влака се удариха северно от Лондон, има жертви и ранени (ВИДЕО)
Катастрофата е между два влака на една и съща компания. Станала е на около 100 километра северно от Лондон, край град Бедфорд. Общият брой на пострадалите е над 80.
В този район има две паралелни линии - бърза и бавна. Предполага се, че единият влак е излязъл на бързата много близо пред движеща се с голяма скорост композиция от Нотингам към Лондон.
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